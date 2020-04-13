Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kütlesi yaklaşık kaç tondur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NUN KÜTLESİ YAKLAŞIK KAÇ TONDUR?



A: 120



B: 220

C: 320

D: 420

Doğru cevap: D 420

Uluslararası Uzay İstasyonu, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır.

