Ülke genelindeki operasyonlarda 377 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 88 kilogram esrar, 8 kilogram eroin, 48 kilogram kokain, 31 kilogram afyon sakızı, 5 kilogram metamfetamin, 6 kilogram bonzai ve 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.



Aramalarda ele geçirilen ruhsatsız 8 tabanca ve tüfek ile 17 bin 502 liraya el konuldu.