Ülke genelinde düzenlenen 'Türkiye Huzur ve Trafik' uygulamasında bin 405 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince gerçekleştirilen "Tu¨rkiye Huzur ve Trafik" uygulamasında aranan bin 405 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı birimlerince, Ramazan Bayramı o¨ncesinde vatandas¸ların gu¨venli bir s¸ekilde seyahat edebilmeleri, alıs¸veris¸lerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur ic¸erisinde gec¸irebilmeleri amacıyla yurt genelinde kamu kurum ve kurulus¸ları, stratejik o¨neme haiz bo¨lgeler ile o¨zellikle vatandas¸ların yogˆun olarak bulundukları yerlerde dün "Tu¨rkiye Huzur ve Trafik" uygulaması yapıldı.

Asayis¸, trafik, tero¨r ve narkotik olayları başta olmak u¨zere suc¸ is¸leme amacındaki kis¸ilerin caydırılması, aranan kişi ve arac¸ların yakalanmasının amaçlandığı uygulama kapsamında deniz limanları, havaalanları, otobu¨s terminalleri ve tren istasyonlarında, giris¸ ve c¸ıkıs¸larında, vatandas¸ların yogˆun olarak bulundugˆu bulvar, cadde, alıs¸veris¸ merkezlerinin (AVM) ic¸i ve c¸evrelerinde hedef odaklı risk analizi yapabilen sec¸ici personelin bulundugˆu ekipler görevlendirildi.

Uygulama, 52 bin 143 personel ve 212 dedekto¨r ko¨pegˆi ile 5 bin 690 noktada yapıldı.

Ekiplerce, 543 bin 732 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve 15 bin 308 umuma ac¸ık is¸ yeri kontrol edildi. Kontroller sonucu bir iş yeri kapatıldı.

ARANAN BİN 405 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan kontrollerde, 5 adam o¨ldu¨rme, 6 yagˆma, 55 yaralama, 40 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 2 cinsel taciz, 3 c¸ocugˆun cinsel istismarı, 8 uyus¸turucu madde ticareti yapmak, 2 kac¸akc¸ılık, 3 FETÖ/PDY'ye u¨ye olmak, bir kişi silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak ve bin 262 digˆer suc¸lardan olmak u¨zere aranan bin 405 şüpheli yakalandı. Ayrıca 6'sı c¸ocuk olmak u¨zere 43 kayıp kişi bulundu.

Çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle haklarında adli veya idari is¸lem yapılan 626 kişiden 100'ü go¨zaltına alındı.

Yol kontrol noktalarında yapılan denetimlerde, 146 bin 789 arac¸ ve su¨ru¨cu¨sü kontrol edildi. Kontrollerde arandığı tespit edilen 253 araca el konuldu.

Trafik ekiplerince tespit edilen 11 bin 630 kural ihlaliyle ilgili araç plakalarına ve sürücülere is¸lem yapıldı. Bin 604 aracın trafikten men edildiği uygulamada, 23 kişinin su¨ru¨cu¨ belgesi gec¸ici olarak geri alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEME VE UYUŞTURUCULAR

Uygulama kapsamında, 13 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tu¨fegˆi, 9 kurusıkı tabanca, 187 adet mermi, 16 kesici/delici alet, 1 kilo 404 gram esrar, 16 gram eroin, 38 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy hap, 4 gram kokain, 7 kök kenevir bitkisi, 61 litre kac¸ak ic¸ki, 631 paket kac¸ak sigara ele geçirildi.

Açıklamada, genel asayis¸ ve kamu du¨zeninin devamının sagˆlanması ve tero¨r o¨rgu¨tlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla o¨nleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınmasının o¨nem arz ettiği belirtildi.

(AA)