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  • Ülke genelinde düzenlenen 'Türkiye Huzur ve Trafik' uygulamasında bin 405 şüpheli yakalandı
01 Haziran 2019 Cumartesi 12:49 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:49

Ülke genelinde düzenlenen 'Türkiye Huzur ve Trafik' uygulamasında bin 405 şüpheli yakalandı

Ülke genelinde düzenlenen 'Türkiye Huzur ve Trafik' uygulamasında bin 405 şüpheli yakalandı

Ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince "Tu¨rkiye Huzur ve Trafik" uygulamasında aranan bin 405 şüpheli yakalandı.

Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince gerçekleştirilen "Tu¨rkiye Huzur ve Trafik" uygulamasında aranan bin 405 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı birimlerince, Ramazan Bayramı o¨ncesinde vatandas¸ların gu¨venli bir s¸ekilde seyahat edebilmeleri, alıs¸veris¸lerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur ic¸erisinde gec¸irebilmeleri amacıyla yurt genelinde kamu kurum ve kurulus¸ları, stratejik o¨neme haiz bo¨lgeler ile o¨zellikle vatandas¸ların yogˆun olarak bulundukları yerlerde dün "Tu¨rkiye Huzur ve Trafik" uygulaması yapıldı.

Asayis¸, trafik, tero¨r ve narkotik olayları başta olmak u¨zere suc¸ is¸leme amacındaki kis¸ilerin caydırılması, aranan kişi ve arac¸ların yakalanmasının amaçlandığı uygulama kapsamında deniz limanları, havaalanları, otobu¨s terminalleri ve tren istasyonlarında, giris¸ ve c¸ıkıs¸larında, vatandas¸ların yogˆun olarak bulundugˆu bulvar, cadde, alıs¸veris¸ merkezlerinin (AVM) ic¸i ve c¸evrelerinde hedef odaklı risk analizi yapabilen sec¸ici personelin bulundugˆu ekipler görevlendirildi.

Uygulama, 52 bin 143 personel ve 212 dedekto¨r ko¨pegˆi ile 5 bin 690 noktada yapıldı.

Ekiplerce, 543 bin 732 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve 15 bin 308 umuma ac¸ık is¸ yeri kontrol edildi. Kontroller sonucu bir iş yeri kapatıldı.

ARANAN BİN 405 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan kontrollerde, 5 adam o¨ldu¨rme, 6 yagˆma, 55 yaralama, 40 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 2 cinsel taciz, 3 c¸ocugˆun cinsel istismarı, 8 uyus¸turucu madde ticareti yapmak, 2 kac¸akc¸ılık, 3 FETÖ/PDY'ye u¨ye olmak, bir kişi silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak ve bin 262 digˆer suc¸lardan olmak u¨zere aranan bin 405 şüpheli yakalandı. Ayrıca 6'sı c¸ocuk olmak u¨zere 43 kayıp kişi bulundu.

Çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle haklarında adli veya idari is¸lem yapılan 626 kişiden 100'ü go¨zaltına alındı.

Yol kontrol noktalarında yapılan denetimlerde, 146 bin 789 arac¸ ve su¨ru¨cu¨sü kontrol edildi. Kontrollerde arandığı tespit edilen 253 araca el konuldu.

Trafik ekiplerince tespit edilen 11 bin 630 kural ihlaliyle ilgili araç plakalarına ve sürücülere is¸lem yapıldı. Bin 604 aracın trafikten men edildiği uygulamada, 23 kişinin su¨ru¨cu¨ belgesi gec¸ici olarak geri alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEME VE UYUŞTURUCULAR

Uygulama kapsamında, 13 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tu¨fegˆi, 9 kurusıkı tabanca, 187 adet mermi, 16 kesici/delici alet, 1 kilo 404 gram esrar, 16 gram eroin, 38 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy hap, 4 gram kokain, 7 kök kenevir bitkisi, 61 litre kac¸ak ic¸ki, 631 paket kac¸ak sigara ele geçirildi.

Açıklamada, genel asayis¸ ve kamu du¨zeninin devamının sagˆlanması ve tero¨r o¨rgu¨tlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla o¨nleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınmasının o¨nem arz ettiği belirtildi.

(AA)

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