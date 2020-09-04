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  3. Ukraynalı model Kyryliuk'un soruşturmasında bilirkişi raporları hazırlandı: Arkadaşları tarafından darp edilmedi
04 Eylül 2020 Cuma 17:23 | Son Güncelleme:

Ukraynalı model Kyryliuk'un soruşturmasında bilirkişi raporları hazırlandı: Arkadaşları tarafından darp edilmedi

Ukraynalı model Kyryliuk'un soruşturmasında bilirkişi raporları hazırlandı: Arkadaşları tarafından darp edilmedi
DHA

Ukraynalı model Daria Kyryliuk hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporları hazırlandı. İki raporda da incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Ukraynalı modelin arkadaşları tarafından darp edilmediğine yer verildi.

Çeşme'de 31 Temmuz akşamı mekan çalışanları tarafından darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunan Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un yürütülen soruşturmasında bilirkişi raporları hazırlandı. Raporlarda, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Kyryliuk'un arkadaşları tarafından darp edilmediği belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan Ulusal Kriminal Büro raporunda Kyryliuk ve arkadaşlarının siyah renkli bir araç içerisinden saat 22.23’te aşağıya indiği belirtildi.

Kyryliuk ve arkadaşlarının araçtan indikleri görüntüler incelendiğinde Daria Kyryliuk’un eli ve yüzünün kanlı halde olduğu vurgulanırken, Mansour isimli kişinin de üstü başının kanlı olduğu belirtildi. Kiara isimli yabancı uyruklu şahsın ise ağzı ve burnunu iki eliyle tutarak başka bir yerde darp edilmiş ve yaralanmış olarak geldikleri kaydedildi.

Raporda, Baran Güneş'in Kyryliuk'un kanlı yüzünü kendi cep telefonuyla çektiği belirtilirken, Daria’nın yüzündeki kan lekelerinin meskene girişte zaten mevcut olduğu ifade edildi.

KYRYLİUK PANİK ATAK HALİNDEYDİ

Adli bilirkişi incelemesinde ise Daria Kyryliuk ve Baran Güneş’in birbirlerine karşı şiddet davranışlarının bulunmadığı, Kyryliuk’un panik, korku ve şaşkınlık halleri sebebiyle sadece Güneş’e değil, yanına yaklaşan diğer arkadaşlarını da uzaklaştırmaya yönelik davranışlar sergilediği ifade edildi. Ayrıca Kyryliuk’un panik atak içerisinde olduğu ve sakinleşmediğinin videoda gösterdiği davranışlardan gözlemlendiği tespit edildi.

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Ukraynalı model Kyryliuk'un soruşturmasında bilirkişi raporları hazırlandı: Arkadaşları tarafından darp edilmedi
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