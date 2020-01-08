Ukrayna iade için oyalıyor

Osman Nuri CERİT

Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi olarak Ukrayna’da yakalanan Nuri Gökhan Bozkır, cuma günü hâkim karşısına çıkıyor. Bozkır’ın yeniden tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verecek olan mahkemenin, iade duruşmasını nisan ayı içerisinde yapacağı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin sır perdesi 18 yıl sonra aralanmış, FETÖ çatı davasının tanıklarından birinin ifadeleri doğrultusunda Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan ihraç edilen Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır’a ulaşılmıştı.

TUTUM BELLİ OLACAK

Kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır’la ilgili Ukrayna’da verilen ev hapsi kararı 11 Ocak’ta bitiyor. Ukrayna’daki yetkili mahkeme, savcılığın Bozkır’ın tutuklanması için yaptığı itirazı değerlendirecek. Şimdiye kadar çeşitli gerekçelerle duruşmayı erteleyen mahkemenin cuma günü Bozkır’ın yeniden tutuklanıp tutuklanmayacağına karar vermesi bekleniyor. Mahkemenin Bozkır hakkında vereceği tutuklama ya da ev hapsinin devamına ilişkin karar, Ukrayna makamlarının iadeye ilişkin izleyeceği tutumu da belirleyecek.

FİRAR İHTİMALİ VAR

Yeniden tutuklama kararı verilmemesi durumunda Bozkır’ın firar edeceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Ukrayna’da ilginç bağlantıları olduğu belirtilen Bozkır’ın, özellikle korunduğu ifade ediliyor.

Adalet ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bozkır’ın iade talepnamesi Ukrayna’ya iletmişti. Bunun üzerine Bozkır’ın Ukrayna’da Göç İdaresi’ne siyasi sığınma talebinde bulunduğu belirlenmişti.

Bozkır’ın iadesine ilişkin Ukrayna makamları 7 aydır adım atmadı. Sürecin bilerek geciktirildiği değerlendiriliyor.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILACAK

Savcılık, Bozkır’ın iade edilmemesi durumunda HTS kayıtlarından irtibatta olduğu şüphelilerle ilgilili operasyon için düğmeye basacak. Cinayet günü ve öncesinde görüştüğü kişilerle ilgili operasyon için harekete geçecek olan savcılığın ayrıca, soruşturmada ihmali bulunanlarla ilgili ayrı bir soruşturma başlatmayı planladığı öğrenildi.