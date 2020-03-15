Uçuş yasağı konulan ülkeler hangileri? Uçuş yasağı konulan ülkelerden dönmek isteyenler ne yapacak?

Uçuş yasağı konulan ülkeler hangileri? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 153 ülkeye yayılan ve toplam 5 bini aşkın insanı öldüren corona virüs Türkiye'de şu ana kadar 6 kişide görüldü. İlk vakanın görülmesinin ardından tedbirleri sıkılaştıran ülkemizde 9 ülkeye daha uçuş yasağı konuldu. Uçuş yasağı konulan ülkelerden dönmek isteyen vatandaşlar ne yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

UÇUŞ YASAĞI KONULAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemde Çin, İran, Irak, İtalya ve Güney Kore’yle uçuşlar durdurulmuştu. Yeni alınan karar ile dün itibari ile Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’yla uçuşları askıya aldı.

UÇUŞ YASAĞI NE ZAMANA KADAR?

Açıklanan karara göre uçuşlar 17 Nisan’a kadar askıya alındı.

DÖNMEK İSTEYENLER NE YAPACAK?

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki Türk öğrenci ve turistlerin THY ve ilgili havayolu şirketleriyle temasa geçebileceklerini belirtti.

Twitter hesabında bir kullanıcının kendisine yönelik, "Uçaklarımız iptal oldu. Pazar sabah dönecektik. Şimdi nasıl döneceğiz başkanım?" sorusunu alıntılayan Kıran, şu yanıtı paylaştı:

"Yerli havayolu işletmelerimiz bu ülkelere yolcu uçuşu düzenleyebiliyor ancak uçuşların dönüşü boş oluyordu. Şimdi öğrenci ve turistlerimiz bu uçaklarla geri dönebilir. Tabii dönüşte gerekli tedbirleri almak koşuluyla. THY ve ilgili havayolu şirketleriyle temasa geçebilirsiniz."

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgınıyla bağlantılı ve diğer acil konularda dünyanın her yerinden vatandaşın yardım için 7/24 Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin +90 312 292 29 29 numaralı hattına ulaşabilecekleri bildirildi.

THY, uçuşların 14 Mart-17 Nisan tarihlerinde durdurulduğu 9 Avrupa ülkesine bileti olan yolculara ücretsiz iade ve parkur/tarih değişikliği hakkı tanındığını, işlemlerin internet sitesi ve güncel mobil uygulamalar, satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceğini duyurmuştu.