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  3. Ücretsiz maske eczanelerden nasıl alınacak? Ücretsiz maske dağıtımı başladı mı?

Ücretsiz maske eczanelerden nasıl alınacak? Ücretsiz maske dağıtımı başladı mı?

Ücretsiz maske eczanelerden nasıl alınacak" Ücretsiz maske dağıtımı başladı mı"

Ücretsiz maske dağıtımı hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ücretsiz maske eczanelerden nasıl alınacak? Ücretsiz maske dağıtımı başladı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek.

Ücretsiz maske eczanelerden nasıl alınacak? Ücretsiz maske dağıtımı başladı mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son dakika haberine göre İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI BAŞLADI MI?

İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı.

ÜCRETSİZ MASKE ECZANELERDEN NASIL ALINACAK?

Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek.


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