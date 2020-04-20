Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? E-devlet ücretsiz maske sorgulama ekranı!

Ücretsiz maske başvurusu hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar sık sık Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi sonrası PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ücretsiz maske dağıtma kararı aldı. E-devlet üzerinden yapılan başvuru sonrası telefonunuza gelen kod ile beraber eczanelerden maske alınıyor. İşte E-devlet ücretsiz maske sorgulama ekranı..

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ücretsiz maske dağıtma kararı aldı. Ücretsiz maske başvurusu https://basvuru.turkiye.gov.tr/ adresinden yapılabiliyor. T.C kimlik numarası ve isim soy isim bilgisi ile sipariş verilebiliyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleriniz için 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz.

Not: 3 katlı 5 adet cerrahi maske talebi için e devlet üzerinden formu doldurmanız gerekmektedir.

ECZANELERDEN MASKE NASIL ALINIR?

İstanbul'da ecznelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini alabilecekler.