Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? E-devlet ücretsiz maske başvuru ekranı

Ücretsiz maske başvurusu yoğun ilgi görüyor. PTT’nin online alışveriş sistemi ’ePttAVM’ üzerinden ücretsiz maske temini yapacağı açıklandı. Dün ilk olarak online ortamda ’ePttAVM’ üzerinden başvurular alındı. Ancak yaşanan yoğunluk sonrası başvuru yapamayanlar başvuru yapmak istendiğinde karşılarıne e-devletten yapılabileceği uyarısı çıktı. Peki ücretsiz maske başvurusu e-devletten nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

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ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapılıyordu. Son dakika değişikliğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. Ancak e-devlet maske başvuru ekranı henüz açılmadı.

SON DAKİKA ÜCRETSİZ MASKE AÇIKLAMASI

"Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-devlet kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

İLK ÜCRETSİZ MASKE AÇIKLAMASI

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.