Ücretsiz maske başvuru ekranı: E-devletten Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

E-devletten Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Vatandaşların maskeye ulaşımını kolaylaştırmak adına devlet başvuru yapan herkese ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. İlk olarak PTT'nin online alışveriş sistemi 'ePttAVM' üzerinden başvurular alındı. Ancak sonrasında başvurular e-devlet'e yönlendirildi.

E DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz maske başvurusu https://basvuru.turkiye.gov.tr/ adresinden yapılabiliyor. T.C kimlik numarası ve isim soy isim bilgisi ile sipariş verilebiliyor.

Bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleriniz için 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz.

Not: 3 katlı 5 adet cerrahi maske talebi için e devlet üzerinden formu doldurmanız gerekmektedir. Karşınıza çıkan form şu şekilde olacaktır: