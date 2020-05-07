Ücretsiz izin maaşı ödemeleri ne zaman? Ücretsiz izin ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Nakdi yardım sorgulama ekranı haberimizde…

Ücretsiz izin maaşı ödemeleri ne zaman? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bazı vatandaşlar çalıştıkları iş yeri tarafından koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkarıldı. Bu durumda yararlanabilecekleri ücretsiz izin desteği ise gündemdeki yerini koruyor. Ücretsiz izin ödeneği başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sıklıkla aranıyor. Nakdi yardım sorgulama ekranı için haberimizi okuyabilirsiniz.

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ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin ödeneği maaş ödemeleri için şu açıklamayı yapmıştı;

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek."

Ücretsiz izin desteği, günlük 39.24 TL olrak belirlendi. Bu rakam, günlük asgari ücretin yüzde 40’ına karşılık gelmektedir. Aylık ücret desteği 1.177 TL olmakla birlikte damga vergisi kesildikten sonra işçiye 1.168 TL ödenecektir.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin desteği almak için başvuru sistemi üzerinden işverenler ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bildirimlerini yapmaları gerekiyor.

Ücretsiz izin desteğiyle Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuramamış çalışanları koruma altına almak özellikle belirten Bakan Selçuk, sözlerinde şu ifadeleri de kullandı;

"Ücretsiz izin desteği de SGK üzerinden açıldı. İşverenlerimizin alışkın olduğu bir ücretsiz izin modülü vardı. Buna yeni bir modül ekleyerek, Kovid-19 ücretsiz izin formu diye bir modül açtık. İşverenlerimiz, SGK'deki bu sistem üzerinden pandemi sürecindeki ücretsiz izinleri de bildirecekler. Biz de bildirilen çalışanlarımıza günlük 39 liralık nakdi ücret desteği sağlamış olacağız."

Bakan Selçuk, iş akitlerinin feshedilmesinin kısıtlanmasına yönelik soruya karşılık, bununla ilgili denetimleri ve idari para cezalarını getirdiklerini, üç aylık sürede bu konuda da denetimlerin yapılacağını vurguladı.