Ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için geri sayım

Ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? sorusu başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaya odaklanılmış durumda. Ücretli öğretmen maaşları, girdikleri ders saatine göre değişir. Ücretli öğretmen ayda ortalama 120 ders saati derse giriyor. Ücretli öğretmen tatillerde ve yarıyıl tatillerinde ek ders ücreti almazken, maaşına artı olarak AGİ de eklenir. Ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ücretli öğretmenlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor Fakat geçtiğimiz başvurulara bakacak olursak sonuçların Ekim ayı içerisinde açıklanması tahmin ediliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya okul müdürlüklerinden başvuru yapan adaylara kazandıklarına dair mesaj gönderiliyor veya telefon ile aranılıyor. Bu mesaj içerisinde evrakların teslim edileceği son tarih bulunuyor. Gelen örnek mesaj şu şekilde:

“Şahinbey İlçe MEM tarafından sınıf öğretmenliği branşında ücretli öğretmen olarak görevlendirmeniz yapılacaktır. 08-09-19 Pazar günü 14:00’da sahinbey.meb.gov.tr adresinde belirtilen evraklarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü atama bürosuna gelmeniz gerektirmektedir. Görevlendirme geliş sırasına göre yapılacaktır.”

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI NE KADAR?

Ücretli öğretmen maaşı, girdikleri ders saatine göre değişir. Ücretli öğretmen ayda ortalama 120 ders saati derse girmektedir. Bir ayda öğretmenin toplam girdiği ders saati sayısını 120 olduğunu kabul edersek, 1880 TL maaş alacaktır.

Ücretli öğretmen tatillerde ve yarıyıl tatillerinde ek ders ücreti almazken, maaşına artı olarak AGİ de eklenir.

Sigorta prim gün sayısı ise aylık değil, toplam ders saati günlük çalışma saatine (120 saat/8) bölünerek hesaplanır. Yani sigorta pirim gün sayısı 16 gün üzerinden hesaplanır.