Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi... Fotoğrafları ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerden Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un cenazeleri öğle saatlerinde yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Hayatını kaybeden Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un fotoğrafları ortaya çıktı.

Gençoğlu'nun cenazesi, yarın Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle namazından sonra düzenlenecek cenaze töreniyle Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden Songül Bozkurt'un cenazesi ise İzmir'e götürüldü. Songül Bozkurt'un cenazesi İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy'de toprağa verilecek.

SONGÜL, ARKADAŞIYLA GÖRÜŞMEK İÇİN İSTANBUL'A GİTMİŞ

İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra yaptığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Songül Bozkurt'un (29), İstanbul'a bir arkadaşıyla görüşmek üzere gittiği ortaya çıktı.

İzmir- İstanbul seferini yapan özel bir havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 18.30'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30- 40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak 3'e bölündü. Kazada, 2’si bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta, 3 kişi yaşamını yitirdi. Yazada yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla uçaktan çıkarken, bir kısmı da arama-kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerden Songül Bozkurt'un, bir arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a gittiği ortaya çıktı. İzmir'de oturan Songül Bozkurt'un bekar olduğu ve hem yurt içinde hem de yurt dışında sık sık seyahat ettiği öğrenildi. Bozkurt'un cenazesinin hava yoluyla İzmir'e getirileceği ve ABD'de yaşayan ağabeylerinin gelmesinin ardından burada toprağa verileceği bildirildi.

(DHA)