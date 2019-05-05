Üç ilçede 119 kaçak yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes, Dikili ve Urla ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçaklara yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 34 Suriye, 10 Afganistan, 19 Irak, 8 Orta Afrika, 20 Kongo, 10 Sierra Leone, 16 Gine ve Togo uyruklu olmak üzere 119 kaçak, ekipler tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli ise tutuklandı.

(DHA)