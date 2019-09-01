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  3. Twitter'dan duyurdu! 51'incisi teslim edildi

Twitter'dan duyurdu! 51'incisi teslim edildi

Twitter'dan duyurdu! 51'incisi teslim edildi

SSB Başkanı İsmail Demir, T129 Atak helikopterinin 51'incisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından 51. T129 Atak helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu. İsmail Demir Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda "Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçlerimize yakın hava desteği veren T129 Atak helikopterimizin 51'incisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik." ifadelerini kullandı.

ATAK'A YERLİ MOTOR

Demir, Atak helikopterinin özelliklerinin yer aldığı videolu paylaşımına "T129'un motorunu yerlileştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" notunu düştü.

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