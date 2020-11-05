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05 Kasım 2020 Perşembe 09:54 | Son Güncelleme:

Twitter, Ceyhun Bayramov'un hesabını yeniden aktifleştirdi

Twitter, Ceyhun Bayramov'un hesabını yeniden aktifleştirdi
IHA

Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını yeniden aktifleştirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un hesabını yeniden aktifleştirdi.

Dün akşam saatlerinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un hesabı Twitter tarafından bloke edilmişti. Bayramov’un hesabında "Hesap kapatılmıştır. Twitter, kurallara uymayan hesapları kapatır" ibaresi yer alıyordu. Azerbaycan hükümetindeki bir yetkilinin profilini kapatan Twitter’a kullanıcılar tarafından kitlesel bir eylem başlatılarak, savaş halinde olan bir ülkenin Dışişleri Bakanının resmi hesabını kapatmanın yanlış olduğunu söyleyen başvurularda bulunuldu. Bayramov’un hesabı sabah saatlerine doğru yeniden aktifleştirildi.

Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un 78 binden fazla takipçisi var.

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