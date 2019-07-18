TV'de bugün ne var? 18 Temmuz ATV, Kanal D, Show TV, Star yayın akışı

Televizyonlarda normal sezonlarda yayınlanan bir çok dizi yaz tatiline girdi. Bu yüzden kanallar yaz dizilerine önem vermeye başladılar. Seyirci tarafından büyük ilgi gören, akşam kuşağında yerini alan yaz dizileri ve bugün TV'de yayınlanacak filmler ile ilgili her şey haberimizin içinde.

ATV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

18 Temmuz ATV yayın akışında saat 20.00'da Güven Bana yarışma programı var.

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana bu akşam yeni yarışmacılar ve yeni sorularla

seyirci ile buluşacak. Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

STAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

Star TV’de bu akşam 20.00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi var.

6.bölümü seyirci ile buluşacak olan dizide bu akşam neler olacak?

Nejat ve Suna ailecek ilk tatillerine çıkarlar! Romantik tatilde aşk bacayı saracak mı?Kayra’nın takviminde annesiyle geçireceği günler hızla azalırken, Nejat bir sürpriz yapmaya karar verir. Kayra, anne ve babasıyla ilk tatilline çıkacaktır. Çok heyecanlı başlayan tatilleri Nejat’ın peşini bırakmayan iş telefonları yüzünden sık sık bölününce, Suna olaya el koyar. Tatilde oldukları süre boyunca her ikisi de telefonlarını kapatır ve İstanbul’da olanlardan uzaklaşırlar. Bu sırada Nejat’ın yılın iş insanı olarak kapağında olacağı dergi basılmak üzeredir ve kapakta Suna da vardır.

SHOW TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

18 Temmuz Show TV yayın akışında saat 20.00’da Belalı Tanık filmi yayınlanacak.

KONUSU:Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi! İkili, kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.

KANAL D YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

Kanal D'de bu akşam 20.00'da Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin tekrarı var.

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” sezon finali bölümü 18 Temmuz perşembe akşamı 20.00'de tekarar yayında olacak. Yedi skeçten oluşan bölümde yine seyirciyi kahkahalara boğuyor.