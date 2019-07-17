TV'de bugün ne var? 17 Temmuz TV kanalları yayın akışı

Çarşamba gününün sevilen dizileri ve bu akşam TV'de yayınlanacak olan filmler ile ilgili sorular araştırılmaya başlandı. Akşam kuşağına saatler kala merak ettiğiniz her şeye haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam 20.00’da Sahte Kabadayı filmi var.

Yönetmen koltuğunda Naltuk Baytan'ın oturduğu filmin başrolünde Kemal Sunal ve kadrosunda Kazım Kartal, Suna Selen gibi isimler rol almakta.

KONUSU:Kemal, pişmaniye satarak geçimini sağlayan saf bir delikanlıdır. Bir gün babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenir. O andan itibaren de yaşamı tamamen değişir. Bir karıncayı bile incitmekten korkan Kemal, birden kendini bitirim kabadayıların arasında bulur. Onu koruyan tek şey tesadüfler ve şansıdır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17 Temmuz yayın akışında 20.00’da Güldür Güldür Show'un tekrarı yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'de bu akşam 20.00'da Afili Aşk dizisinin yeni bölümü var.

Kerem ve Ayşe arasında sürpriz yakınlaşma! Afili Aşk 17 Temmuz Çarşamba 20.00'da yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında tansiyon önce yükseliyor! İkili şirkette bozulan asansörün içinde rehin kalınca Ayşe fenalaşıyor! Kerem, Ayşe'nin dikkatini dağıtmak için romantik hayaller kurmaya başlıyor! Ayşe ve Kerem, tüm zorluklara rağmen birbirleri için şans dilerken, beklenmedik bir yakınlaşma yaşanıyor!

FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV'de bu akşam 20.00'da TV'de ilk kez yayınlanacak olan Hayatımızın Filmi isimli film var.

KONUSU:Hayati ve Tezcan anne ve babasını küçük yaşta kaybeder ve babasının yakın dostu olan Salih Amca tarafından büyütülürler. Salih Amca'ya hiç görmediği abisi tarafından büyük bir konak miras kalır. Bu haber mahallede gün geçtikçe yayılır. Haberi duyan mahallenin en sorunlu, sabıkalı ismi Deli Murat Salih Amca'nın yaşı gereği iyice ilerleyen Alzheimer hastalığını fırsat bilir ve Rıza’ya olan borcunu ödemek için Salih Amcayı ciddi bir miktarda borca sokar. Bu olayı vefa borcu olarak gören, Salih Amca’yı bulunduğu durumdan kurtarmak isteyen Hayati ve Tezcan kendilerini riske atarak tehlikeli bir o kadar da komik olaylara sokar ve durumu lehlerine çevirirler.

ATV YAYIN AKIŞI

17 Temmuz ATV yayın akışında 20.00'da Beni Satan Casus isimli yabancı film yayında olacak.

KONUSU:İki gün boyunca aksiyon dolu maceralara atılan Audrey ve Morgan’ın hikayesini anlatıyor. 30'lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan, birbirlerinin en yakın arkadaşıdır. Los Angeles'ta sürdürdükleri hayat, sakin olsa da ikisini de tatmin etmemektedir. Öne çıkan hiçbir noktası olmayan sıradan hayatları, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda evlerine gelmesiyle karışır. Peşinde ölümcül suikastçılar olan bu adam, iki kadının hayatını altüst eder. Eski sevgilisinin ajan olduğunu öğrenen Audrey ve ona yoldaşlık etmeye kararlı olan Morgan, kendilerini bile şaşırtarak maceraya atılırlar. Avrupa boyunca peşlerindeki suikastçılardan kaçan ekip, bu süreçte dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundadır. Uluslararası bir komploya karışan ikilinin her şeyi çözmek için zamanı bir hayli kısıtlıdır...



