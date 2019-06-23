Tuzla Beylikdüzü son dakika seçim sonuçları: 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Tuzla Beylikdüzü son dakika seçim sonuçları ve 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette aramaya başladı. Oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. Oy verme süresi bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını verebilecek. Yüksek Seçim Kurulu YSK’nın seçim yasağını kaldırması ve oy sayımının başlamasının ardından belediye seçim sonuçları belli olmaya başlayacak.

Tuzla Beylikdüzü son dakika seçim sonuçları ve 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı öğrenmek isteyenler haberimizi okuyabilir..

TUZLA BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Tuzla Beylikdüzü seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Tuzla Beylikdüzü 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran seçim sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz Binali Yıldırım oy oranı haberimizin içerisine eklenecektir.

TUZLA SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEYLİKDÜZÜ SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TUZLA SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Tuzla’da kayıtlı toplam 177 bin 421 seçmenden 151 bin 121’i 523 sandıkta oy kullandı. Oyların 146 bin 925’i geçerli sayıldı. Ak Parti yüzde 50.52, CHP yüzde 46.22, Saadet Partisi yüzde 1.61, BBP yüzde 1.04, DSP yüzde 0.29 ve Vatan Partisi yüzde 0.16 oy aldı.

AK PARTİ TUZLA BELEDİYE BAŞKAN ŞADİ YAZICI KİMDİR?

Şadi Yazıcı, 1971 yılında Erzurum'da doğdu. Tuzla Belediye başkanı ve hekim olan Şadi Yazıcı 1974 yılında ailesi İstanbul Kartal'a yerleşti. İlkokulu Kartal Sabri Taşkın İlköğretim Okulunda tamamladı. Orta ve lise öğrenimini yine Kartal'da, Kartal Lisesi'nde tamamladı.

1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına giren Dr. Şadi Yazıcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, Tıp doktoru olarak meslek hayatına başladı.

İlk olarak Tuzlada 1997 yılında kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı. 2000 yılında İkinci kliniğini yine Tuzla sınırlarında E5 üstünde bulunan Aydıntepe Mahallesinde, yine Tuzlada açtı.

2005 yılında kliniği geliştirerek 90 kişilik kadrosu ile Tuzla'da hizmet vermekte olan Tuzla Cerrahi Tıp Merkezini kurdu. Merkezde, Mesul Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Daha önce aktif siyasette bulunmayan Dr. Şadi Yazıcı Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunda İstanbul Tuzla kurucu İlçe Başkanı olarak siyaset hayatına başladı. 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak yedi yıllık ilçe başkanlığı görevini yeni bir arkadaşa bıraktı.

AK Parti, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Tuzla'da Şadi Yazıcı aday göstermiş bu iki seçimden başarılı sonuçlar almıştır. Şadi Yazıcı 2014 seçimlerinde yüzde 48,06 oy ile seçilmiştir.

BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Beylikdüzü’nde kayıtlı 228 bin 79 seçmenden 194 bin 108’i toplam 669 sandıkta oy kullandı. Oyların 190 bin 497’si geçerli sayıldı. CHP yüzde 56.33, Ak Parti yüzde 41.53, Saadet Partisi yüzde 0.78, BBP yüzde 0.57, Vatan Partisi yüzde 0.20 ve DSP yüzde 0.18 oy aldı. CHP adayı Mehmet Murat Çalık 107 bin 307 oy alarak Ekrem İmamoğlu’nun yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. Ak Parti adayı Mustafa Necati Işık 79 bin 105, Saadet Partisi adayı Tuncer Koğa bin 495 oy aldı. BBP adayı Osman Yıldırım bin 92, Vatan Partisi adayı Barbaros Bahçelioğlu 374 oy, DSP adayı Mustafa Gürkan Özgürkanlı 351 oy, TKP adayı Şükrü Mehmet Gökalpay 306 oy, BTP adayı Mehmet Aksoy 282 oy ve DP adayı Ali Savut 185 oy alabildi.

CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

CHP'den Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için Mehmet Murat Çalık aday oldu.

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon Maçka'da doğdu. Rizeli bir anne ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biri olan Çalık, ilk ve ortaokul eğitimini Maçka’da, lise eğitimini ise Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı. 2014-2018 tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. Trabzonspor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü, Batı İstanbul Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarına üye olan Çalık, evli ve iki çocuk babasıdır.