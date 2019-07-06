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  3. Köpeği dereye atan caniye 773 lira ceza kesildi

Köpeği dereye atan caniye 773 lira ceza kesildi

Köpeği dereye atan caniye 773 lira ceza kesildi

Rize’de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisine 773 lira idari para cezası kesildi.

Rize’nin Kalkandere ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Sefer K., elindeki süpürge ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpekten birini küreğin üzerine koyup, ardından köprüden dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. Sefer K.'nın köpeği dereye attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansırken, o görüntüler üzerine temizlik işçisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kalkandere Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Sefer K.’ya hayvanlara kötü muameleden dolayı 773 lira idari para cezası kesildi.

(İHA)

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