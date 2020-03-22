Tutuklu FETÖ'cüler virüsü fırsat bilip tahliye sırasına girdi

HİLAL YILDIRIM/HABER MERKEZİ



Koronavirüsle mücadele topyekûn devam ederken geçtiğimiz günlerde 32 baro, yaptığı yazılı açıklamayla cezaevlerine dikkat çekti. Bu durum mahkemelere tahliye dilekçesi yağmasının da yolunu açtı, tutuklular koronavirüs paniği nedeniyle sıraya girdi. Dilekçe gönderenler arasında DHKP-C, PKK, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütü üyeleri, uyuşturucu ticareti yapanlar, cinayetten hükümlü olanlar da yer alıyor. Koronavirüse ilişkin bir tahliye çıkması ihtimaline karşı bu suçlardan tutuklu olanlar da mahkemeye başvuruyor.

TWITTER’DA KAMPANYA

Bunu fırsat bilen FETÖ’nün firari isimleri Emre Uslu, Tuncay Opçin sosyal medyadan örgüt üyelerine çağrı yaparak ‘tahliye’ kampanyası başlattı. FETÖ’cü Ömer Turanlı ise cezaevlerinde tutuklu bulunan teröristlere sık sık tahliye dilekçesi verilmesini, video çekip devlet yetkililerinin etiketlenmesini istedi. FETÖ’cülerin af kapsamında girmediğini belirten Turanlı, aklı selimin galip geleceğini iddia etti.