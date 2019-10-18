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Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı

Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı

Mardin'de terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Valilikçe Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi. Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine Kaymakam Osman Doğramacı görevlendirildi.

Mardin Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Valilikçe Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz, İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.

Mardin Valiliği tarafından Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekiplerince belediye binasında arama yapılıyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklanmış, Mehmet Emin Alkan serbest bırakılmıştı.

YÜKSEKOVA'DA DA KAYYUM

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine Kaymakam Osman Doğramacı görevlendirildi.

AA

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