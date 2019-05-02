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  3. Turuncu ve gri listede aranan terörist grupları etkisiz hale getirildi

Turuncu ve gri listede aranan terörist grupları etkisiz hale getirildi

Turuncu ve gri listede aranan terörist grupları etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Turuncu listede yer alan Cemal (K) Mehmet Yaman ile gri listede yer alan Şevger-Tolhildan (K) Ramazan Faik’in de bulunduğu PKK/YPG’li bölücü terörist grupların etkisiz hale getirildiği operasyonlar hava harekatları ile etkin şekilde desteklenmiştir.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
''Siirt/Baykan ve Hatay/Amanoslarda 30 Nisan 2019’da icra edilen ve aralarında turuncu listede yer alan Cemal (K) Mehmet Yaman ile gri listede yer alan Şevger-Tolhildan (K) Ramazan Faik’in de bulunduğu PKK/YPG’li bölücü terörist grupların etkisiz hale getirildiği operasyonlar hava kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile etkin şekilde desteklenmiştir.''

 

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