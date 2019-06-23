'Türkiye'yle yeni bir süreç başlayacak'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, başkan seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye’de, Irak ve Türkiye ilişkileri bağlamında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Barzani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Barzani, şunları kaydetti: “İlişkilerimizin nasıl geliştirileceği üzerine uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede her iki taraf için de önemli olan konulara detaylı bir şekilde değinildi. Bölgemiz, Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir sürecin başlayacağı kanaatindeyim. Ziyaretimin ilişkilerin geliştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum.”

Barzani, Erdoğan’ın Irak’ı ziyaret etmesinin de çok önemli bir adım olacağı görüşünü dile getirdi. Ankara ve Erbil arasında tarihi dostluk bağı bulunduğunu ifade eden Barzani, “Türkiye, tüm zor süreçlerde halkımıza yardım etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye halkına yardımlarından dolayı teşekkürlerimizi yineledik” dedi.

TİCARETİ ARTIRABİLİRİZ

Irak ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiye de değinen Neçirvan Barzani, ticaret hacminin artırılmasında IKBY’nin nasıl bir rol oynayacağı sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Bölgemizin rolü önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hususta çok istekli olduğunu gördük ve Irak’ın ticaret hacminin artırılmasında hızlıca mesafe kaydetmesini bekliyor.”

PKK’YI BÖLGEMİZDE İSTEMİYORUZ

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın Sincar, Mahmur ve sınır bölgelerindeki varlığına ilişkin de konuşan Barzani, “Kürdistan bölgesinde askeri operasyonların gerçekleştirilmesinin asıl sebebi PKK’nın oradaki varlığıdır. Topraklarımızın özellikle Türkiye başta olmak üzere herhangi bir komşu ülkeye karşı kullanılmasına prensip olarak karşıyız” ifadesini kullandı.

YENİ SINIR KAPISI AÇILACAK

Barzani, Türkiye ve Irak merkezi hükümeti arasında bir süredir dillendirilen ve bunun için ortak heyetlerin kurulduğu yeni sınır kapısı Ovaköy’ün açılmasında IKBY’nin nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Bu meselenin ciddi bir şekilde Erbil, Ankara ve Bağdat arasında görüşülmesi gerektiğini belirten Barzani, şöyle devam etti: “Bilindiği üzere mevcut sınır kapısının kapasitesi karşılıklı olarak artırıldı. Yeni köprüler ve Türk şirketi tarafından Zaho’da tüneller inşa edildi. Bizim buradaki amacımız Irak, bölgemiz ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması konusunda kolaylıklar sağlamaktır.”