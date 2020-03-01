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  3. Türkiye'ye destek açıklamalarında bulunmuştu... Borisov Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye destek açıklamalarında bulunmuştu... Borisov Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye destek açıklamalarında bulunmuştu... Borisov Türkiye'ye geliyor

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Borisov'la yarın yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ayrıca Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.


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