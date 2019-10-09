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  3. Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nda destek veren tek Avrupa ülkesi İspanya oldu

Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nda destek veren tek Avrupa ülkesi İspanya oldu

Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nda destek veren tek Avrupa ülkesi İspanya oldu

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlatacağı operasyona sürpriz bir ülkeden destek geldi. İspanya NATO Delagasyonu, operasyon hakkında "Türkiye'ye destek, İttifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor" paylaşımı yaptı.

TSK'nın, Fırat'ın doğusunda başlanacak operasyon için tüm hazırlıkları sürerken operasyona kısa bir süre kala sürpriz bir ülkeden destek geldi. İspanya NATO Delagasyonu, operasyon hakkında "Türkiye'ye destek, İttifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor" dedi.

NATO’nun resmi Twitter adresinin de mesaja eklenmesi dikkati çekti. Mesajda, Türkiye ve İspanya bayrakları kullanılarak "We Are NATO", yani "Biz NATO'yuz" ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda tatbikattan görüntüler de kullanıldı.

Böylece İspanya, operasyona destek veren tek Avrupa ülkesi oldu.

Fransa, Almanya ve İngiltere, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyona karşı olduklarını açıklamıştı.

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