Türkiye-Pakistan-Özbekistan ortak tatbikatı sona erdi

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'ın katılımıyla yapılan "Ortaklık Kalkanı-2019" tatbikatı sona erdi.

Özbekistan’ın Cizzah vilayetindeki Forış poligonunda 22 Nisan’da başlayan ortak tatbikat, bugün terör örgütlerine karşı mücadele temalı aktif etabıyla tamamlandı.

Terörle mücadele konusunun işlendiği ortak tatbikatta üç ülke silahlı kuvvetleri birlikte hareket ederek, yasa dışı yollarla ülkeye sızan terör örgütlerine karşı ortak mücadele becerisini sergiledi. Tatbikatta Özbek, Türk ve Pakistanlı askerler senaryo gereği karadan ve askeri helikopterlerle havadan saldırılar düzenleyerek teröristleri etkisiz hale getirdi.

Ortak tatbikatı Özbekistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şuhrat İkramov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Baloğlu, Pakistan’ın Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi İmran Arif ve çok sayıda Özbek askeri yetkililer izledi. Katılımcıların yüksek askeri taktik becerilerini sergilediği tatbikat, başarılı şekilde tamamlandı.

Tatbikat kapsamında ayrıca, askerlerin dağlık arazi koşullarında hayatta kalma parkuru da yer aldı. Buna göre, askerler dağlık arazi şartlarında kendi imkanlarıyla su, gıda ve yiyeceklerini temin ederek hayatta kalma tekniklerini gösterdi. Terörle mücadele konusunun işlendiği operasyonel etabın ardından tatbikatın kapanış töreninde üç ülkenin askerleri tören geçişi yaptı.

Kapanışta konuşan İkramov, ülkesinde ilk defa düzenlenen üçlü ortak tatbikatta, üç ülke askerlerinin terör örgütlerine karşı birlikte mücadele yeteneklerini üst düzeyde sergilediğini ve tüm görev ve vazifelerini tam olarak yerine getirdiğini kaydetti.

İkramov, başarılı sonuçlanan tatbikatın terör örgütlerine karşı ortak mücadele etme, taktik geliştirme, askeri alanlarda Özbekistan, Türkiye ve Pakistan arasında tecrübe değişimini amaçladığını belirtti.

Askerlerin ortak tatbikat sonucu büyük bir deneyim kazandıklarını dile getiren İkramov, "Türkiye ve Pakistan silahlı kuvvetleri silahlı çetelere karşı mücadelede çok büyük deneyime sahip. Bölgedeki gelişmeleri dikkate aldığımızda bu bizim için çok önemli." dedi.

Üçlü ortak tatbikatları bundan sonra da devam ettirme konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden İkramov, sonraki ortak tatbikatların Türkiye ve Pakistan’da düzenleneceğini aktardı.

Albay Baloğlu da Türkistan medeniyetinin beşiği olan bu topraklarda, Özbekistan ve Pakistan silahlı kuvvetleriyle ortak tatbikatlara katılmanın çok sevindirici olduğunu belirtti.

Baloğlu, dünyada bugün gerginliklerin artarak terör tehlikesinin büyüdüğünü, böyle bir dönemde güçlü orduya olan ihtiyacın her zamankinden daha da arttığını vurgulayarak, bu çerçevede Türkiye’nin kendi ürettiği silahlar ve büyük askeri deneyimi ile bölgede istikrarı sağlamaya devam ettiğini kaydetti. Baloğlu, PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle aynı zamanda mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi deneyimlerini Özbekistan ve Pakistan ile her zaman paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Törenin ardından başarılı katılımcılara çeşitli hediyeler verilirken, heyetlerin komutanlarına da geleneksel Özbek kıyafeti olan "çapan” takdim edildi. Daha sonra Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği tarafından katılımcılara Türk yemek ve tatlıları ikram edildi.

Ortak tatbikata, Türkiye Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli 15 asker ve subay katıldı.

(AA)