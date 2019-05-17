Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0476
  • 6,7555
  • 248.081
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne tepki

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne tepki

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne tepki

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Metin Topuz'la ilgili paylaşımına tepki gösterdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamayla, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün son açıklamasına yanıt verildi.

Büyükelçilik açıklamasında, "Türkiye, hukukun üstünlüğü ile yönetilen demokratik bir ülkedir. Herkes bağımsız yargının kararlarına saygı göstermelidir. Yargı süreçlerini etkilemeye yönelik girişimler sürece yardımcı olmamaktadır." denildi.

Bakanlık Sözcüsü Ortagus, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de dün yapılan duruşmanın sonucu hayal kırıklığı oldu. Biz yanlış hiçbir eyleme ilişkin muteber delil görmedik, fakat ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hapiste kalmaya devam edecek. Bir kez daha Türk yetkilileri bu meseleyi hızlı, şeffaf ve adil bir şekilde çözüme kavuşturmaları konusunda teşvik ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'ın eşi sahneye ısındı
Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?
Gurur Aydoğan açıkladı! Ayrıldık
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları
Karasineklerin kanat çırparken çıkardığı ses hangi notaya karşılık gelir? Tahinin ana maddesi nedir?

Bugün Eminönü´ndeyiz!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'da salyangoz zehri dehşeti

Elinde silahla intihara kalkışan cezaevi firarisi, 8 saatte ikna edildi