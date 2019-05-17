Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne tepki

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamayla, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün son açıklamasına yanıt verildi.

Büyükelçilik açıklamasında, "Türkiye, hukukun üstünlüğü ile yönetilen demokratik bir ülkedir. Herkes bağımsız yargının kararlarına saygı göstermelidir. Yargı süreçlerini etkilemeye yönelik girişimler sürece yardımcı olmamaktadır." denildi.

Bakanlık Sözcüsü Ortagus, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de dün yapılan duruşmanın sonucu hayal kırıklığı oldu. Biz yanlış hiçbir eyleme ilişkin muteber delil görmedik, fakat ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hapiste kalmaya devam edecek. Bir kez daha Türk yetkilileri bu meseleyi hızlı, şeffaf ve adil bir şekilde çözüme kavuşturmaları konusunda teşvik ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AA