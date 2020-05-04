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Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı

Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemenin Somali’ye ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini Somali’ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya indi” denildi.

Mogadişu’ya tıbbi yardım malzemeleri ulaştıran TSK’ya ait uçağımızı, Somali Dışişleri Devlet Bakanı Abdulkadir Ahmed Khair ve Somali Sağlık Bakanı Fowziya Abikar karşıladı.


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