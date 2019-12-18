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  3. Türkiye'nin sınır dışı ettiği 2 Kosovalı Priştine'de gözaltına alındı

Türkiye'nin sınır dışı ettiği 2 Kosovalı Priştine'de gözaltına alındı

Türkiye'nin sınır dışı ettiği 2 Kosovalı Priştine'de gözaltına alındı

Kosova Polisi, Suriye'de terör örgütlerine veya gruplarına katılmaya çalıştıkları şüphesiyle Türkiye'den sınır dışı edilen 2 Kosova vatandaşını gözaltına aldı.

Kosova Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Kosova uyruklu 2 erkek şüphelinin, Türkiye tarafından Suriye'deki terör örgütlerine veya gruplarına katılmaya çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edildikten sonra savcılık talimatıyla başkent Priştine'deki Adem Jashari Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, dün Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

AA


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