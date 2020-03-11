Türkiye'nin Otomobili'nin Gemlik'teki tanıtım toplantısı ertelendi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

