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  3. Türkiye'nin Otomobili'nin Gemlik'teki tanıtım toplantısı ertelendi

Türkiye'nin Otomobili'nin Gemlik'teki tanıtım toplantısı ertelendi

Türkiye'nin Otomobili'nin Gemlik'teki tanıtım toplantısı ertelendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.


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