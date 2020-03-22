Türkiye'nin korona sınavı

Dünyada binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan “evde kal” çağrısı birçok kentte kısmen etkili oldu. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak evde kalırken, bazı vatandaşlar ise güzel havayı fırsat bilip dışarı çıkmayı tercih etti. Şehirlerin ana meydanları boştu ancak sahil kentlerinde virüs önlemlerine uyulmadığı görüldü. İstanbul’da Ortaköy, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy sahilleri doldu, yollarda ise trafik vardı.



YAŞLILAR YİNE BANKLARDA



Güneşli havayı gören yaşlılar dün de dışarıdaydı. Bursa’da yetkililerin uyardığını bir vatandaş, gün boyu evde oturmaya dayanamadığını söyledi. Kentteki meydanlarda oturan vatandaşlar görünenin aksine önlem aldıklarını söyledi. Belediyelerin bank avı dün de sürdü. Bazı yerlerde banklar kaldırıldı bazı alanlarda ise bantlandı. Tokat’ta bir vatandaş ekiplere tepki gösterip bıçak bile çekti.



DEDELER PARKTA COŞTU!



Adıyaman’daki çocuk parkında oyun alanını boş bulan iki yaşlı amca salıncakta sallanıp, tahterevalliye bindi.



Trafik kızardı!

Bazı vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın Avrupa kısmına akın etti. Sahilde araç yoğunluğunun oluşması ile İBB Trafik uygulamasında sahil kısmı kırmızıya büründü.



Belgrad Ormanı’na akın

Uyarıları dikkate almayanların, Belgrad Ormanı’na akını dün de sürdü. Ormanın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Çocuklarıyla gezmeye gelenlerin yürüyüş yaptıkları ve mesafe uyarısına uymadıkları görüldü.



PAZARLARDA KISMEN TEDBİR



Virüs salgını nedeniyle önlemler alındığı bir dönemde halk pazarlarında yaşanan tedbirsizlik dikkat çekti. ‘Seç-al’ döneminin bittiği, sosyal mesafenin önemine dikkat çekildiği dönemde alışveriş yapmak için pazara gelen vatandaşlar salgın nedeniyle en az temasla meyve-sebze almaya çalıştı. Bazı esnafların maskesiz ve eldivensiz çalıştığı, bazı vatandaşların ise ‘seç-al’ yasağına uymadığı dikkat çekti.



Balık sevdası virüs dinlemedi

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan ‘evde kalın’ uyarılarına rağmen olta balıkçıları Galata Köprüsü’ne geldi. Köprüde balık tutanların sosyal mesafeye uymadığı ve birbirlerine oldukça yakın durduğu görüldü.



Zabıta ekipleri 7/24 denetimde

Beyoğlu’nda polis ve zabıta ekipleri, lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi yaptı. Kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.



Maskeli nikah



Mersin’de, nikah törenleri davetliler olmadan gerçekleştirildi. Salona gelen çiftler, maske taktı, dezenfektan sürdü.



Can dostlar unutulmadı

Bağcılar Belediyesi, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.



MUAYENE KUYRUĞU



Adanalılar, araçlarını muayene ettirmek için akın ettikleri istasyonlarda kuyruk oluşturdu. Onlarca vatandaş 1 metre kuralını da hiçe sayarak araç muayene istasyonunda sıra bekledi.

