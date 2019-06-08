Türkiye'nin BİO geleceği bu üste

YELDA GÖKDAĞ - BÜLENT ŞANLIKAN

Biyolojik sistemi kullanarak bitki, hayvan ve mikro organizmaları geliştirip üretme anlamını taşıyan Biyoteknoloji, ilaçtan tarıma, hayvancılıktan tekstile, savunmadan enerjiye uzanan pek çok alanda kullanılıyor. Türkiye’nin katma değerini artıracak olan biyoteknolojide sektörün önde gelen sanayicileri, akademisyenleri BİYOSAD’da (Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği ) bir araya geldi. 2023’te tam kapasiteyle faaliyete geçecek olan Tuzla Biyoloteknoloji Üssü, üretim tesislerinden ARGE merkezine kadar sektörün bütün katmanlarını ve dinamiklerini bünyesinde barındıracak.

20 BİN İSTİHDAM

160’ı büyük girişimciyle birlikte 500’e yakın firmanın yer alacağı Biyoteknoloji üssünde; 2 bini lisans üstü, 8 bini lisans eğitimli, 10 bin mavi yakalı olmak üzere toplam 20 bin kişilik istihdam sağlanacak. AKŞAM’a konuşan BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ercan Varlıbaş şunları kaydetti: “Dövizin yükselişine karşı yeni dönemde bir seferberlik başlattık. BİYOSAD olarak biyoteknoloji özel sektörünün elini taşın altına koymasını sağlayacağız. Kimisi ana ürünü, kimi onu test eden cihazları üretecek. Birbirini destekleyen bir yapı olacak. Burada üretilecek ürünlerin katma değeri çok yüksek. Şu anda ihraç kilogram miktarımız 1.5 dolar, gelişmiş ülkelerde bu oran 4.5 dolar. Meyveleri almaya başladık. Üyelerimizden biri göz içi merceği üretiyor. Kg. katma değeri 675 bin dolar. Şu an 60 ülkeye ihraç ediliyor.”

DÜNYAYA HAMMADDE

“Şimdi bir projeye başlıyoruz; Sodyum Hyaloriniec. Botoks benzeri bir ürün, kilogramı 30 bin Euro, eklemlerde deri cilt altında oluyor. Biz bunun diz için formunu ürettik. Göz ameliyatlarda kullanılan yer tutucu formunu ürettik. Bayanlarda estetik amaçlı olanının hammaddesi dışarıdan geliyor. İşte biz şimdi Sodyum Hyaloriniec’in hammaddesini üretmeye başladık. Dünyaya buradan göndereceğiz."

FİKİRLER ÜRÜNE DÖNÜŞECEK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi TEKNOPARK Genel Müdürü, BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Orhan Çömlek üssün; üniversiteler, STK’lar, sanayiciler, start-uplar, sağlıkçılar ve son kullanıcıyı buluşturan yer olacağının altını çizdi: “Üniversiteler ve TÜBİTAK’ta yapılan birçok araştırma sonuç verdiğinde bunların seri üretime dönüşeceği yer bu teknoloji üssü olacak. Aynı sektörde farklı konularda uzmanlaşmış kişi ya da kurumları bir araya getirmeniz gerekiyor. Bunun için de eko sistem gerekli; burası işte o eko sistemi sağlayacak. Biz burada fikirden ürüne gidin tüm süreçte var olacağız.”

Organik zirai ilaç geliyor

Tarım ilacı kalıntıları sebebiyle başta domates olmak üzere Türk tarım ürünlerinin güvenilmez olduğu algısı oluşturulmuş, Türkiye’nin bazı ihraç ürünleri zaman zaman ülkemize iade edilmişti. Türkiye’de de belirlenen üst sınırın fazlası oranında zirai ilaç kullanıldığı şüpheleri vatandaşları gittikçe daha çok yaygınlaşan organik tarım ürünlerine yöneltmişti. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak yeni bir buluşa imza atmaya hazırlanıyor. TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan tamamen organik tarım ilacı üretimi için yeni bir metot bulduklarını belirterek, “5-6 ay sonra tamamen yerli ve milli organik karışım çıkaracağız.

Organik ilaç Türk tarımı açısından çok önemli bir gelişme. Böylece tarlalarımızı kirletmeden, arazimizi bozmadan daha sağlıklı tarım yapılacak” diye konuştu. Kimyasal içerikli ilaçların yerini alacak olan organik tarım ilaçları, hem tüketicinin sağlığını koruyacak, hem de kimyasal bulgular nedeniyle sebze ve meyvelerin ihraç sürecinde gümrük kapılarından dönüşünü engelleyecek.