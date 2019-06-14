Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi: PKK, apaçık terör örgütüdür

Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dostu olduğunu ileri sürenlere, bizden dostluk bekleyenlere sesleniyoruz. PKK hakkında dolambaçlı ifadelere gerek yok. Açık olun. PKK, bir muhalefet yapısı değildir. PKK, apaçık bir terör örgütüdür." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız açıklamalarını, "Dost, samimi ve açıktır. Dost kalmak dileğiyle." sözleriyle tamamladı.

Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Türkiye için "muhalefet" olduğunu iddia ederek, Irak'taki terör örgütüne yönelik saldırıları kınamıştı.

AA