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14 Haziran 2019 Cuma 11:39 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 11:39

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi: PKK, apaçık terör örgütüdür

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi: PKK, apaçık terör örgütüdür

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, terör örgütü PKK'nın Türkiye için bir muhalefet değil apaçık bir terör örgütü olduğunu söyledi.

Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dostu olduğunu ileri sürenlere, bizden dostluk bekleyenlere sesleniyoruz. PKK hakkında dolambaçlı ifadelere gerek yok. Açık olun. PKK, bir muhalefet yapısı değildir. PKK, apaçık bir terör örgütüdür." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız açıklamalarını, "Dost, samimi ve açıktır. Dost kalmak dileğiyle." sözleriyle tamamladı. 

Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Türkiye için "muhalefet" olduğunu iddia ederek, Irak'taki terör örgütüne yönelik saldırıları kınamıştı.

AA

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