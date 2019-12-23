Türkiyenin 'Akademi Oscarları' sahiplerini buldu

Ilim Yayma Vakfı tarafından iki yıl süren hazırlık çalışmalarının sonucunda hayata geçirilen Türkiye’nin Akademi Ödülleri için Dolmabahçe Sarayı’nda tören düzenlendi. Törene İlim Yayma Vakfı Başkanı Yücel Çelikbilek, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Vakıf Genel Müdürü Adem Yavuz ile Vakıf Akademik Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. İdris Sarısoy ev sahipliği yaptı. Akademi, üniversite, bilim ve medya dünyasından çok sayıda seçkin isim detörende yer aldı. Akademik çalışma ve buluşlarıyla Türkiye’yi dünyaya duyuracak olan bilim insanlarının seçildiği ve 3 kategoride toplam 500.000 TL değerindeki ilim yayma ödüllerinin her iki yılda bir tekrarlanacağı belirtildi.

BÜYÜK ÖDÜL ŞAHİN’E

758 başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda Büyük Ödül’e Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin layık görüldü. ‘Obezite Sorununun Kontrolü ve Tedavisi için Borlu Çözüm’ adını verdiği çalışması ile ilk büyük ödülün sahibi olan Prof. Dr. Şahin’e ödülünü Başkan Erdoğan verdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ‘Hidrojenin Yakıt Olarak Kullanılabilmesi’ için ortaya koyduğu çalışmayla Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorisinde İlim Yayma Ödülü’ne layık görüldü. Prof. Zahmakıran da ödülünü Başkan Erdoğan’ın elinden aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi İlyas Kemaloğlu ‘Altın Orda ve Rusya’ (Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi) adlı çalışmasıyla Sosyal Bilimler Ödülü’nün sahibi oldu.

TEMELİ 68 YIL ÖNCE ATILDI

Erdoğan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “758 başvurunun gelmiş olması aslında mayanın tuttuğuna işaret ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmayı uluslararası boyuta da taşıyarak inşallah dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğinize inanıyorum. Temelleri 68 yıl önce atılan cemiyetin ekmeğini ben de yedim. Bu hareket Şehit Başbakan Merhum Menderes’in teşvikiyle başlayan bir mücadelenin meyvesi olarak bugünlere gelmiştir. Fidan toprağa samimiyetle dikilince ne kadar olursa olsun hiçbir fırtına onun büyüyüp serpilmesine mani olamıyor.”