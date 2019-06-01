Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 askerimiz şehit oldu

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

MSB'den açıklama: Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır

(AA)