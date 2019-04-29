Türkiye-Irak anlaştı! PKK'ya karşı ortak mücadele

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Irak’ın başkenti Bağdat’ta ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yıl sonuna doğru 4’üncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için Irak’a gideceğini bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Irak arasındaki ikili ticaret hacminin hedeflenen rakamlara ulaşabilmesi için daha çok çalışılması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve yatırımların teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BAŞKONSOLOSLUK MÜJDESİ

Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’tan sonra Basra ve Musul’daki konsolosluklarını kapatma kararı aldığını anımsatan Çavuşoğlu, halihazırda Musul ve Basra’daki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli izinlerin verildiğini belirterek “Bu iki vilayete ilaveten Necef ve Kerkük’te de başkonsolosluklar açmak istiyoruz. Necef ile ilgili izin çıktı. İnşallah Kerkük konusunda da birlikte çalışacağız. Bu şekilde Irak ile bağlarımızı daha da güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

TERÖRDEN TEMİZLEYİN

Terör örgütü DEAŞ’a karşı verdiği mücadeleden ötürü Irak’ı tebrik eden Çavuşoğlu “Sadece DEAŞ’a karşı değil PKK gibi diğer terör örgütlerine karşı da ortak mücadele etmek için hazırız. Irak topraklarından tüm terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor” diye konuştu. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ve Türkmen milletvekilleriyle de bir araya geldi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim de Irak ve Türkiye sınırındaki terör gruplarıyla mücadelenin ele alındığını belirterek “Irak olarak topraklarımızdan Türkiye’ye yönelik askeri eylemleri kesin şekilde reddediyoruz. İki ülke ilişkilerindeki en temel hedef, bölgenin de güvenliği ve istikrarına katkı sunacak terörle mücadeleyi sürdürmek ve terörü bitirmek” dedi.

HEDEF 20 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİNE ULAŞMAK

Bakan Çavuşoğlu, başkent Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Abdulmehdi ile görüşmesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye-Irak ikili ticaret hacmini 20 milyar dolar hedefine taşıyacağız. PKK’nın Irak’ta kökünü kurutmak için birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Star)