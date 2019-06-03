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03 Haziran 2019 Pazartesi 22:59 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 23:01

Türkiye'den Sudan'da itidal çağrısı

Türkiye'den Sudan'da itidal çağrısı

Türkiye, Sudan'daki son gelişmelerin ardından geçiş sürecinin halkın beklentileri doğrultusunda süratle tamamlanması ve bir an önce sivil hükümetin kurulması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş ülke Sudan'da siyasi geçiş sürecine ilişkin müzakereler devam ederken, göstericilere müdahale edildiği, can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldiği yolundaki haberler derin endişeyle karşılanmıştır." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkenin güvenlik ve istikrarının muhafazası ve tırmanmanın behemehal önlenmesi için şiddetten uzak durulması ve müzakere sürecinin ulusal uzlaşı temelinde barışçıl yöntemlerle devam ettirilmesi şarttır. Geçiş sürecinin Sudan halkının beklentileri doğrultusunda süratle tamamlanması ve bir an önce sivil hükümetin kurulması bu bağlamda önem taşımaktadır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kardeş Sudan'ın ve kardeş Sudan halkının yanında yer almayı sürdürecektir."

Sudan'daki olaylar

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu müdahalenin ardından, Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

(AA)

 

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