Türkiye'den son dakika koronavirüs açıklaması!

Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, "(COVİD-2019 için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin) Bundan önceki dönemlerde bir malzemeyi genelde yurt dışından sipariş edip onun getirilme süresi 1-1,5 ayı bulabiliyordu. En acil durumlarda bile. Ama bu yerli test sistemi sayesinde üretim merkezinden İstanbul'dan destek aldığımız zaman hemen istediğimiz günün ertesi günü bize ulaştırılabiliyor" dedi.

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(İHA)