Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0449
  • 6,5516
  • 307.841
  • 120789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'den son dakika koronavirüs açıklaması!

Türkiye'den son dakika koronavirüs açıklaması!

Türkiye'den son dakika koronavirüs açıklaması!

Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, "(COVİD-2019 için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin) Örnek geldikten sonra örneğin bir hazırlanma süreci vardır. Daha sonra PCR dediğimiz moleküler testin kendisi yaklaşık 90 dakika sürmekte" dedi.

Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, "(COVİD-2019 için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin) Bundan önceki dönemlerde bir malzemeyi genelde yurt dışından sipariş edip onun getirilme süresi 1-1,5 ayı bulabiliyordu. En acil durumlarda bile. Ama bu yerli test sistemi sayesinde üretim merkezinden İstanbul'dan destek aldığımız zaman hemen istediğimiz günün ertesi günü bize ulaştırılabiliyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

(İHA)


Burak'ın ilk doğum gününe gösterişli parti
Hadise'den Aslı Enver açıklaması
Sürpriz aşk patladı!
Boşanma iddialarına son noktayı koydu
Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'dan kötü haber

Moussa Marega, Irkçı Tezahüratlar Yüzünden Maçı Terk Etti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in evi görüntülendi!

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi ne anlatıyor? Sosyolojik analiz...