Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçağımız Kayseri'den kalktı."

(DHA)