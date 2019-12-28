Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.225
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

Milli Savunma Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla bölgeye sağlık personeli ve sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçağımız Kayseri'den kalktı."

(DHA)


'İçten içe ne kadar yandığımı bilseler...'
Deniz Çakır'dan 'EDHO' açıklaması
Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna şaşırtan tepki
MasterChef'te Güzide'nin sırrı ortaya çıktı
11 yıl sonra ilk paylaşım!
<p>Kentte çömlekçilikle uğraşan Karavul ailesi yaklaşık 40 yıl önce soyadlarını Çömlekçioğlu olarak

Soyadında Taşıdığı Mesleğini Gelecek Nesillere Aktarmak İstiyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kuş Cenneti'nde yaralı bulunan peçeli baykuşun kanadına metal pim takıldı

Zaman yolcusunun kehanetleri kan dondurdu