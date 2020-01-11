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Türkiye'den Rusya'ya önemli çağrı: Hafter'i ikna etmelerini bekliyoruz

Türkiye'den Rusya'ya önemli çağrı: Hafter'i ikna etmelerini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes için, "Rusya'nın Hafter'i ikna etmesini bekliyoruz" dedi. Çavuşoğlu, Fransa'nın silah desteğiyle kaosu devam ettirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Botchway ile görüştü

Çavuşoğlu ve Botchway görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında Libya'daki ateşkes çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu,  "Ateşkesin sağlanması konusunda çağrıda bulunuldu. Biz Sarraj hükümetini, Rusya Hafter'i ikna edecekti.

Hafter çağrılarının tam tersi yanıt verdi. Bazı komşu ülkeler bunu bozmaya çalışacak. Fransa silah desteği ile kaosun devamını sağlıyor. 

Rusya'nın Hafter'i ikna etmesini bekliyoruz. Hafter de Libya’da bir aktör ama meşruiyeti yok. Ateşkes ve siyasi süreç için gerekeni yapacağız.

Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...


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