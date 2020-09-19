Türkiye'den Kırım Tatarlarına yönelik mahkumiyet kararına tepki: Bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir Rus mahkemesi tarafından yedi Kırım Tatarı hakkında açıklanan mahkumiyet kararının Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bir Rus mahkemesi tarafından yedi Kırım Tatarı hakkında 16 Eylül 2020 tarihinde açıklanan mahkumiyet kararı, Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil etmiştir.

Kırım Yarımadası’nın asli unsuru olan Tatar Türk Toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir.

Türkiye, Kırım’ın gayrı meşru ilhakını tanımadığı gibi, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.