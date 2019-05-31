  • $5,8838
  • 6,5763
  • 244.95
  • 89.423
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel Haberleri
  • Türkiye'den Kerkük'e: Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz
31 Mayıs 2019 Cuma 10:44 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:44

Türkiye'den Kerkük'e: Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz

Türkiye'den Kerkük'e: Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı "Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye, dün Kerkük'te düzenlenen bombalı eylemlerde hayatını kaybedenler için Irak'a taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te düzenlenen bombalı eylemler nedeniyle hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Farklı etnik ve dini grupların barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu tür hain saldırıların Kerkük halkının barış, huzur ve güven içinde bir arada yaşama ve Irak'ın refah ve huzuruna katkı sağlama yönünde sergilediği iradeyi sarsamayacağına olan inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

(AA)

Hercai 12. Yeni Bölüm 2. Fragmanı İzle

<p>Zorlu kış aylarını Denizli´nin Çal ilçesindeki ılıman bölgelerde geçiren Karakeçili Yörükleri, ha

Yörükler Yayla Yolunda

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma

İstanbul'da bir daireye yılan girince olanlar oldu!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.