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  3. Türkiye'den Kenya'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'den Kenya'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'den Kenya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, sekiz polis memurunun hayatını kaybettiği Kenya’nın Wajir eyaletindeki terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kenya’nın Wajir eyaletinde meydana gelen terör saldırısında sekiz polis memurunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz” ifadesine yer verildi.

DHA

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