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  3. Türkiye'den iki şehide veda

Türkiye'den iki şehide veda

Türkiye'den iki şehide veda

Irak’ın kuzeyinde, PKK’lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk, Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılan on binlerce vatandaş, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK” şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi. 

Şehidin 6 aylık kızı babasının fotoğrafına böyle baktı.

Şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer de Kahramanmaraş’ta toprağa verildi. 6 aylık kız babası olan şehit Dinçer’in, kız kardeşinin düğününe hazırlandığı öğrenildi.  

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