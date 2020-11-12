Türkiye'den Ermenistan'a gözdağı: Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'ın Karabağ zaferine ilişkin açıklama yapıyor. Anlaşmada Rusya'nın oynadığı rolü önemsediklerini belirten Çavuşoğlu, "Yarın Rusya'dan gelen heyetle detayları konuşacağız" dedi.

İşte Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Sahada kazanılan zafer için başta başkumandan Aliyev olmak üzere, kahraman Azerbaycan ordusunu, ordusu ve cumhurbaşkanının arkasında duran kardeş Azerbaycan halkını tebrik ediyorum.

Maalesef hep saldıran Ermenistan oldu, ateşkesi bozan Ermenistan oldu. Kan dökmeyi isteyen Ermenistan oldu.

Sahadaki zaferden sonra Azerbaycan, Rusya, Ermenistan arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı. Daha önce 3 defa ateşkes girişimi olmuştu, her seferinde ateşkesi bozan Ermenistan oldu maalesef. Sahadaki kazanımlarına rağmen Azerbaycan ateşkesten yana olduğunu da göstermiştir. Azerbaycan'ın istediği bir şey var, yaklaşık 30 yıldır işgal edilen topraklarını geri almak. Son olarak da Azerbaycan'a verilmesi takvime bağlandı. Azerbaycan, Karabağ konusunda hangi çözümü tercih ediyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız. Sürekli ateşkes diyenlere de şu cevabı veriyorum. Azerbaycan'ın işgal edilen toprakları geri verilmediği sürece kalıcı ateşkes olmaz. Toprakların Azerbaycan'a verilmesi somut bir takvime bağlandı. Rusya2nın oynadığı rolü de önemsiyoruz. Önemli olan bundan sonra atılacak adımlar. Anlaşmanın 5. maddesi gereği Rusya ile ortak gözlem, denetim merkezi açılması konusunda bir mutabakata vardık.

Bu süreci kardeş Azerbaycan ile koordine ettik. Azerbaycan'ın da olur verdiği şekilde daha önce de mutabakata vardığımız anlaşmanın detayları belli olduktan sonra dün akşam Savunma Bakanımız Akar ile Rusya Savunma Bakanı arasında nihai belge imzalandı. Şimdi sırada bu işin detaylarını konuşacağız. Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan'ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu merkez, denetim ve gözetleme merkezi tabii ki önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek.

Yarın Azerbaycan'ın uygun gördüğü şartlarda atılacak adımları da Türkiye olarak destekleyeceğiz. Sadece işgal edilen toprakların geri alınması değil bundan sonraki süreçte Azerbaycan'ın yanında olacağız.

Fransa'nın bu süreçte eş başkan olarak son derece yanlı bir tavır sergilediğini görüyoruz. Bunlar da 30 yıldır bu eş başkanların sorunu neden çözemediğini gösteriyor. Fransa objektif, dengeli bir tavır sergilemedi. Azerbaycan'ın olumlu tutumuna rağmen Fransa hep Ermenistan'ı desteklemeye devam etti. Ateşkesten sonra olumsuz tutumunu sürdürüyor. Fransa'nın içine düştüğü durum bu.

Bundan sonraki süreçte hiçbir ülke haksız Ermenistan'ı destekleyerek bu süreci baltalamasın.

‘TAMAMI AZERBAYCAN’A VERİLECEK’

İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarının tamamı Azerbaycan'a verilecek. Bu anlaşmanın altında Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın imzası var mı? Var. O ülkeyi de bağlar. Daha önce ateşkes yaptık yine bozarız derlerse 3 defa bozdular, bedelini ödediler. Böyle bir durumda bedelini öderler. Azerbaycan kan dökmeye hevesli değil. Azerbaycan bu işin sulh yoluyla çözülmesi için çok sabretti. Bundan sonra tercih Ermenistan'ın.

Burada ya gönüllü anlaşmaya uyarak çıkacaklar ya da bugüne kadar olduğu gibi kahraman Azerbaycan ordusu Azerbaycan topraklarını geri alacak. Burada tercih Ermenistan'ın. Halkın arasında tepkiler olduğunu görüyorum. Bunlar böyle bir ortamda olur. Esas buna takılacak yerde burada istikrar huzur geldiği zaman bundan nasıl faydalanacaklarını düşünürlerse onlar için daha kolay.

Burada barış olursa, Azerbaycan toprakları geri verilirse bundan herkes faydalanır. En çok kim yararlanacak, bölge ülkeleri. Bunun içinde Ermenistan var mı? Var.

‘YARIN DETAYLARI GÖRÜŞECEĞİZ’

Ev sahibi ülkenin de rolü önemli. Ama merkezin ihlal olursa tespit eder. Bu ihlallere karşı hangi tedbirler alınacağına dair tedbirler alır. Yarın gelecek heyetle detayları görüşeceğiz. Türkiye ve Rusya birlikte aynı işlevi görecek.

‘AZERBAYCAN GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ’

Azerbaycan gücünü tüm dünyaya gösterdi. Dosta da düşmana da gösterdi. Türk'ün neler yapabileceğini de gösterdi. Tüm dünyadaki Türklerin özgüveni de yükseldi. Büyük bir zaferdir. Bundan dolayı tebrik ediyoruz.

Devlette devamlılık vardır. Bu anlaşma 3 ülke arasında olduğu için geçmişte de bizden önceki yönetimlerde farklı ülkelerle anlaşma imzaladı, yeri geldiğinde revize edilir ama yönetimler gelip geçicidir anlaşmalar bakidir. Umarız Ermenistan öyle ya da böyle doğru olanı tercih eder. Tabi ortak gözetim, denetim bunlar denetlenecek, yerinde tespitler yapılacak, hangi tedbirler alınacak. Bir merkez olmayacak, şubeler olacak. Bunun usullerini yarın Ortak Çalışma Grubu ile belirledikten sonra sizlerle paylaşacağız.