Türkiye'den çıkarken hangi sınır kapısından geçerseniz Avrupa sınırlarında bir ülkeye girersiniz? 22 Nisan tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Türkiye'den çıkarken hangi sınır kapısından geçerseniz Avrupa sınırlarında bir ülkeye girersiniz? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam sorulan ve cevabı merak edilen sorunun yanıtı!

Doğru cevap: Hamzabeyli