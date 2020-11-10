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  • Türkiye'den Azerbaycan'a tebrik: Sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti
10 Kasım 2020 Salı 09:52 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Azerbaycan'a tebrik: Sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti

Türkiye'den Azerbaycan'a tebrik: Sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Azerbaycan'ın sahada ve masada önemli bir kazanım elde ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu kutlu başarıyı yürekten kutluyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Azerbaycan'ın sahada ve masada önemli bir kazanım elde ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu kutlu başarıyı yürekten kutluyorum." dedi.

Çavuşoğlu Twitter hesabından, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Azerbaycan'ı tebrik eden Çavuşoğlu, açıklamasında, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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