Türkiye'den Azerbaycan'a tebrik mesajı: Şuşa'nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını duyurmasına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa'nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

AZERBAYCAN'IN KRİTİK ZAFERİNE TÜRKİYE'DEN TEBRİK MESAJLARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında ‘Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında ‘Ve Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu... Kutlu olsun. Uğurlu olsun’ dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Azerbaycan’ın zaferi ile ilgili paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun aziz kardeşim Hikmet Hajiyev. Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun Türkiye Bayrağı Azerbaycan Bayrağı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ÜÇ RENKLİ BAYRAĞINLA MESUT YAŞA AZERBAYCAN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan’ın zaferi ile ilgili ‘Azerbaycan’ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa’nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa’da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan’ dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: ÇOK CİDDİ BİR GELİŞMEDİR, SEVİNDİRİCİDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir." dedi.

MSB: NE MUTLU ONLARA

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara." açıklamasında bulundu.

