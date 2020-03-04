Mülteciler Avrupa kapısında… Yunan askeri mültecilere ateş açtı

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin pek çok kentinden Edirne, Çanakkale ve İzmir’e yönelen düzensiz göçmenlerin, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek için verdiği mücadele, zorlu şartlar altında sürüyor.

Türkiye’nin, sığınmacı ve göçmenler için “açık kapı politikası” uygulayacağının açıklanmasının ardından binlerce sığınmacı ve göçmen Pazarkule ve Kapıkule sınır kapılarına yöneldi. Aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarının yanı sıra gerçek mermilere de maruz kalıyor.

TÜRKİYE’DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI

İçişleri Bakanlığının verdiği son rakamlara göre, Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan göçmen sayısı 135 bin 844’e ulaştı.

YUNAN ASKERİ ATEŞ AÇMAYA DEVAM EDİYOR

Edirne Valiliği, Yunan güvenlik güçlerinin Pazarkule Sınır Kapısı’nda bulunan göçmenlere silahla ateş açması sonucunda 1 göçmenin öldüğünü, 5 göçmenin de yaralandığını açıkladı.

GEÇMİŞ ÇABUK UNUTULDU

Kapısındaki mültecilere jiletli tellerin yanı sıra ses bombası, gaz bombası ve gerçek mermilerle müdahale eden Yunanistan, yaklaşık 75 yıl önce yaşadığı acıların benzerini yaşayan insanlara yönelik insanlık dışı muamele ederek uluslararası toplum tarafından yoğun bir eleştiri altında bulunuyor.

SOLUĞU YUNANİSTAN’DA ALDILAR, KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Yunanistan’a 350 milyon avrosu hemen olmak üzere toplam 700 milyon avro para, 100 sınır koruma görevlisi, 7 gemi, 2 helikopter, 1 uçak ve 3 özel araç verileceğini duyurdu.

Mülteci ve düzensiz göçmenler konusunda Türkiye’ye verdikleri vaatleri yerine getirmeyen AB’nin, mülteciler kapısına dayanır dayanmaz Yunanistan’a yönelik bu “yardımsever” tavrı dikkat çekti.

BM: “BU TÜRKİYE’NİN SORUNU DEĞİL”

Birleşmiş Milletler 74 Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammed Bande, Suriyeli mültecilerle ilgili olarak Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “En iyi çözüm (Suriyeli) halkı bu duruma getiren savaşa siyasi bir çözüm bulmak ve Türkiye’ye destek vermektir.” diye konuştu.